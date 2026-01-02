Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды

Фото из интернета. С 1 февраля начнутся проверки такси без лицензий

Управление патрульной службы милиции обратилось к водителям такси с призывом до 1 февраля 2026 года пройти установленную процедуру и собрать полный пакет документов для получения лицензии на осуществление таксомоторной деятельности.

С1 февраля сотрудники УПСМ начнут целенаправленные профилактические рейды по выявлению водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без соответствующей лицензии. В отношении нарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.

В УПСМ подчеркнули, что каждому водителю такси необходимо заблаговременно пройти лицензирование и привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. Соблюдение установленных норм, отметили в ведомстве, является важным условием обеспечения безопасности пассажиров и порядка на дорогах.