Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды

Управление патрульной службы милиции обратилось к водителям такси с призывом до 1 февраля 2026 года пройти установленную процедуру и собрать полный пакет документов для получения лицензии на осуществление таксомоторной деятельности.
С1 февраля сотрудники УПСМ начнут целенаправленные профилактические рейды по выявлению водителей, осуществляющих перевозку пассажиров без соответствующей лицензии. В отношении нарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.
В УПСМ подчеркнули, что каждому водителю такси необходимо заблаговременно пройти лицензирование и привести свою деятельность в соответствие с требованиями закона. Соблюдение установленных норм, отметили в ведомстве, является важным условием обеспечения безопасности пассажиров и порядка на дорогах.
Справка
Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, предназначенные для междугородних движений (более 60 километров), а также легковыми автомобилями — такси, имеющих более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:
Для юридических лиц:
- копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
- копии документов о наличии производственно-технической базы (смотровая яма для проведения предрейсового техосмотра; помещение для проведения ежедневного предрейсового медицинского освидетельствования водителей; класс для проведения инструктажа по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и охране труда водителей);
- копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
- сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
- копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).
Лицензия на пассажирские перевозки автомобильным транспортом действует в течение одного календарного года.
Для физических лиц:
- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления авто;
- копия акта о прохождении техосмотра;
- копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
- копия договора с юридическим или физическим лицом, имеющим на праве собственности или на праве оперативного управления производственно-техническую базу для проведения ежедневного предрейсового техосмотра автомобильных транспортных средств и медосмотра водителей;
- копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
- медицинская справка о состоянии здоровья установленной формы;
- справка об отсутствии судимости.
Для получения лицензии на пассажирские перевозки легковыми автомобилями — такси, имеющих не более четырех мест для сидения, не включая места водителя, предназначенные для городских и пригородных перевозок (не более 60 километров), заявителем дополнительно представляются следующие документы:
Для юридических лиц:
- копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
- сведения об имеющихся автомобильных транспортных средствах;
- копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов (дипломы, свидетельства, сертификаты), ответственных за эксплуатацию транспорта, охрану труда и безопасность перевозок;
- копии приказов о назначении специалистов (трудовой договор).
Для физических лиц:
- копии свидетельства о регистрации транспортного средства, доверенности на право управления транспортом;
- копия акта о прохождении техосмотра;
- копия договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами;
- копия водительского удостоверения соответствующей категории с водительским стажем не менее трех лет;
- медсправка о состоянии здоровья установленной формы;
- справка об отсутствии судимости.
Водители, управляющие автомобилями с правым рулем, не смогут получить лицензию для работы в такси.