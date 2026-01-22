13:46
Общество

В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов

В Кыргызстане свыше 1 тысячи 200 граждан разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, комментируя запрос агентства «Кабар».

По данным ведомства, 1 тысяча 205 должников объявлены в розыск, а исполнительные производства по ним временно приостановлены.

В течение прошлого года для принятия мер к систематически уклоняющимся плательщикам в Министерство внутренних дел направлено 1 тысяча 124 материала. По результатам рассмотрения:

  • 280 должников оштрафованы;
  • 63 привлечены к общественным работам;
  • по 244 материалам принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела;
  • 18 материалов возвращены для устранения недостатков;
  • 143 производства прекращены;
  • 376 материалов остаются на стадии рассмотрения.

Всего в 2025-м по алиментным обязательствам взыскано 690 миллионов 541 тысяча 822 сома.

Генпрокуратура подчеркивает, что работа по привлечению должников к ответственности продолжается, а уклонение от уплаты алиментов влечет правовые последствия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358879/
