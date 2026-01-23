В Бишкеке 23 января снег. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.

У кого намечается той

Улан Кимсанов

Родился 23 января 1971 года. Первый заместитель председателя Таможенной службы КР.

Памятные даты

День ручного письма (День почерка)

Учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, неповторимости почерка каждого человека.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер и форма букв, их наклон, направление строк, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Сапожников

Родился 23 января 1905 года в Пишпеке. Генерал-майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Фото forums-su.com. Михаил Сапожников

В 1926-м призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943-го подполковник Михаил Сапожников командовал 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 30 сентября 1943 года под руководством Сапожникова его бригада успешно переправилась на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Мишурин Рог Днепропетровской области Украинской ССР, после чего удерживала его, отразив большое количество немецких контратак.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Михаил Сапожников удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1958-м в звании генерал-майора уволен в запас. Проживал и работал в Саратове.

Умер 4 июня 1964 года.

Куда сходить

