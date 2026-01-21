21:39
Общество

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» закупило три новых деайсера — специальных машин для противообледенительной обработки воздушных судов перед вылетом — компании Vestergaard Company A/S (Дания). Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

По ее данным, датская компания специализируется на разработке и выпуске техники для обслуживания самолетов на земле, прежде всего деайсеров против обледенения и другого наземного авиационного оборудования.

«Техника этого бренда используется в аэропортах по всему миру и зарекомендовала себя как надежная, технологичная и соответствующая самым высоким международным стандартам. Оборудование играет ключевую роль в зимний период, когда даже тонкий слой льда может повлиять на аэродинамику самолета. Новые деайсеры позволяют обрабатывать борта быстро, равномерно и в полном соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» системно инвестирует в обновление инфраструктуры, потому что понимает: авиация начинается не с взлета, а с земли — с людей, процессов и оборудования.
