В Узбекистане вводят охранные ордера для граждан, сообщивших о коррупции. Власти страны намерены пересмотреть механизмы взаимодействия государства с гражданами, сообщающими о фактах казнокрадства и взяточничества.

На состоявшемся совещании с участием президента Шавката Мирзиеева представлена новая стратегия, ключевым элементом которой станет выдача охранных ордеров лицам, информирующим о коррупционных преступлениях.

Поясняется, что мера призвана переломить ситуацию, при которой население опасается сотрудничать с правоохранительными органами из-за страха мести со стороны влиятельных чиновников или криминальных элементов.

Социологические замеры выявили, что около 30 процентов респондентов в РУз открыто заявляют, что не станут сообщать о коррупции, так как не верят в способность государства обеспечить их безопасность. В зону особого риска попадают журналисты, блогеры и гражданские активисты, которые при попытке расследований сталкиваются с административным давлением, угрозами и преследованием.

Поэтому предложено внедрить институт охранного ордера для информаторов. В качестве морального стимула планируется учреждение государственного нагрудного знака «За вклад в борьбу с коррупцией».