Неделя-24. Дефицит электроэнергии закроют импортом, и что будет с Дворцом спорта

Кабинет министров Кыргызстана продолжит закупать электроэнергию у соседних стран в 2026 году. Заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков сообщил, что республика вырабатывает 14,5 миллиарда киловатт-часов, дефицит достигает 4,5 миллиарда. В 2025-м импортировали 4,3 миллиарда киловатт-часов для обеспечения населения светом по социальным тарифам. Чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, ведомство делает ставку на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Чиновник подчеркнул: строительство солнечных и ветровых станций занимает до двух лет, что поможет оперативно нарастить мощности.
Дворец спорта в Бишкеке реконструируют. Как сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев, создана рабочая группа, идет обсуждение концепции проекта. Планируется сохранить исторический облик здания. Объект модернизируют по современным стандартам, по аналогии с «Жаштык Ареной», с учетом требований к многофункциональности. Бассейн, расположенный в комплексе, сохранят. После реконструкции Дворец спорта должен стать комфортным и доступным пространством как для профессиональных спортсменов, так и для бишкекчан, считает градоначальник.
Экономика страны показала рост на 11,1 процента по итогам 2025-го, достигнув объема 1 триллион 976,4 миллиарда сомов. Нацстатком зафиксировал ускорение темпов развития в конце года. Сфера услуг сохранила лидерство в структуре экономики, составив почти 50 процентов ВВП, в то время как доля товарного производства выросла до 35,4 процента. Основной рывок совершила промышленность: выпуск фармацевтики увеличился в 1,7 раза, а производство стройматериалов и пищевых продуктов выросло более чем на 30 процентов. При этом инфляция в прошлом году составила 9,4 процента, а тарифы на услуги населению подскочили на 11,2 процента.
При этом внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2025 года сократился на 11,2 процента — до $14 миллиардов 19,4 миллиона. Столь резкое падение вызвано обвалом экспорта, который просел почти вдвое — до $2 миллиардов 591,6 миллиона. Импорт остался на прежнем уровне, из-за чего страна сохраняет зависимость от внешних поставок на 81,5 процента.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Кыргызстане на 28,8 процента за неделю. Врачи зарегистрировали почти 16 тысяч случаев. Дети до 14 лет составляют основную группу риска — почти 77 процентов от всех пациентов. В больницы попали 2,7 тысячи человек. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию гриппа типов А и В, а также случаев COVID-19.
Более 8 тысяч ДТП произошло в КР в прошлом году. Главными причинами аварий являются превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.
В республике планируют предоставить большую автономию 20 государственным больницам для расширения их полномочий в управленческой и финансовой деятельности. Пока проект на обсуждении. Но предварительные расчеты уже показали, что стоимость платных услуг вырастет на 35-50 процентов, хотя это по-прежнему будет в два раза дешевле частных. По итогам апробационного периода проведут анализ. До 1 апреля 2027 года представят отчет с выводами и предложениями по реформированию всей системы здравоохранения.
Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 976,4 миллиарда сомов и по сравнению с 2024-м вырос на 11,1 процента. По итогам 11 месяцев рост составлял 10,2 процента. Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. Драйвером экономики по итогам года стал рост производства фармацевтической продукции (в 1,7 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 35,7 процента), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 30,5 процента).
Несмотря на полную ликвидацию троллейбусной инфраструктуры, бишкекчане и гражданские активисты продолжают помнить о самом экологичном и вместимом транспорте столицы. Они организовали мероприятие, посвященное 75-летию троллейбуса и развитию электрического транспорта в целом, в контексте старта Десятилетия ООН по устойчивому транспорту. Инициативная группа #БишкекСмог и ее активистка аналитик Бермет Борубаева прошли долгий путь и попытки осознания: почему власти города отказались от налаженной системы удобного вида транспорта, заменив ее сомнительными и неизведанными в наших условиях электробусами? Но так ничего и не поняли.
Совокупная трансферная стоимость сборной Кыргызстана по футболу в начале сезона 2026-го составляет 7 миллионов 630 тысяч евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt. Годом ранее национальную команду оценивали выше — в 8 миллионов 25 тысяч евро.
Имя Насирдина Исанова занимает особое место в новейшей истории Кыргызстана. Первый премьер-министр независимой республики, один из самых принципиальных и неконъюнктурных государственных деятелей своего времени, он прожил яркую, но трагически короткую жизнь. Его гибель в ноябре 1991 года до сих пор остается одной из самых загадочных страниц кыргызской политики. За это время сменились поколения политиков, пересмотрены решения начала 90-х, государство вернуло контроль над Кумтором, но один вопрос так и остался без ответа: «Что на самом деле произошло 29 ноября 1991-го на трассе Джалал-Абад — Ош?» Воспоминаниями об отце с 24.kg поделился сын политика Алмаз Исанов.
Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом, «наполеоновские планы» в отношении Гренландии, громкие обещания протестующим в Иране поддержать их ударами ВС США, а затем резкий разворот и отказ от своих слов — так зажигательно начал 2026 год 47-й президент Дональд Трамп. Ведущие западные СМИ, описывая столь неоднозначные шаги американской администрации, сходятся в одном: Трамп вернул внешнюю политику в режим «шока и ультиматума». Мы проскроллили ленты мировых медиа и подготовили для вас топ репортажей по следам политики лидера Соединенных Штатов.
«Смелая позиция», «сказал то, о чем многие думают, но не решаются озвучить публично» — так на высказывания Сыймыка Жапыкеева, заявившего в подкасте Эрниса Кыязова, что Чингиз Айтматов «пятикопеечный», «не вдохновляет», «не дает хидаята», реагирует заметная часть кыргызского сегмента социальных сетей. Безусловно, осуждать можно всех и все, поэтому формально в критике творчества Чингиза Айтматова нет ничего запретного. Но проблема есть, и она вовсе не в допустимости или недопустимости подобных суждений. Она намного глубже.
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня посмотрим на то, как Бишкек окутал туман в начале января, посмотрим на заснеженные пригороды столицы, полюбуемся необычными облаками в Нарыне и доберемся до живописного ущелья Мурдаш на юге республики.
Последняя неделя месяца (26 января — 1 февраля) завершается большим количеством сериальных новинок. В ближайшие семь дней нас ждут премьеры в киновселенной Marvel, возвращение аристократичных Бриджертонов, суровые британские триллеры и долгожданные продолжения популярных хитов.