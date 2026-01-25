Неделя-24. Дефицит электроэнергии закроют импортом, и что будет с Дворцом спорта

Кабинет министров Кыргызстана продолжит закупать электроэнергию у соседних стран в 2026 году. Заместитель министра энергетики Алтынбек Рысбеков сообщил, что республика вырабатывает 14,5 миллиарда киловатт-часов, дефицит достигает 4,5 миллиарда. В 2025-м импортировали 4,3 миллиарда киловатт-часов для обеспечения населения светом по социальным тарифам. Чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, ведомство делает ставку на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Чиновник подчеркнул: строительство солнечных и ветровых станций занимает до двух лет, что поможет оперативно нарастить мощности.

Фото 24.kg. Бассейн во Дворце спорта

Дворец спорта в Бишкеке реконструируют. Как сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев, создана рабочая группа, идет обсуждение концепции проекта. Планируется сохранить исторический облик здания. Объект модернизируют по современным стандартам, по аналогии с «Жаштык Ареной», с учетом требований к многофункциональности. Бассейн, расположенный в комплексе, сохранят. После реконструкции Дворец спорта должен стать комфортным и доступным пространством как для профессиональных спортсменов, так и для бишкекчан, считает градоначальник.

Экономика страны показала рост на 11,1 процента по итогам 2025-го, достигнув объема 1 триллион 976,4 миллиарда сомов. Нацстатком зафиксировал ускорение темпов развития в конце года. Сфера услуг сохранила лидерство в структуре экономики, составив почти 50 процентов ВВП, в то время как доля товарного производства выросла до 35,4 процента. Основной рывок совершила промышленность: выпуск фармацевтики увеличился в 1,7 раза, а производство стройматериалов и пищевых продуктов выросло более чем на 30 процентов. При этом инфляция в прошлом году составила 9,4 процента, а тарифы на услуги населению подскочили на 11,2 процента.

При этом внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2025 года сократился на 11,2 процента — до $14 миллиардов 19,4 миллиона. Столь резкое падение вызвано обвалом экспорта, который просел почти вдвое — до $2 миллиардов 591,6 миллиона. Импорт остался на прежнем уровне, из-за чего страна сохраняет зависимость от внешних поставок на 81,5 процента.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Кыргызстане на 28,8 процента за неделю. Врачи зарегистрировали почти 16 тысяч случаев. Дети до 14 лет составляют основную группу риска — почти 77 процентов от всех пациентов. В больницы попали 2,7 тысячи человек. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, Оше и Чуйской области. Лабораторные исследования подтвердили циркуляцию гриппа типов А и В, а также случаев COVID-19.

Более 8 тысяч ДТП произошло в КР в прошлом году. Главными причинами аварий являются превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

В республике планируют предоставить большую автономию 20 государственным больницам для расширения их полномочий в управленческой и финансовой деятельности. Пока проект на обсуждении. Но предварительные расчеты уже показали, что стоимость платных услуг вырастет на 35-50 процентов, хотя это по-прежнему будет в два раза дешевле частных. По итогам апробационного периода проведут анализ. До 1 апреля 2027 года представят отчет с выводами и предложениями по реформированию всей системы здравоохранения.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Р ост тарифов и цен на продукты. Неутешительные для Кыргызстана итоги 2025 года Фото из интернета. В 2026 году, по прогнозам, цены в Кыргызстане продолжат расти в пределах 6-7 процентов В Кыргызстане в 2025 году по сравнению с 2024-м потребительские цены выросли на 9,4 процента. По итогам 11 месяцев инфляция составляла 8,3 процента, сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, с начала года больше всего подорожали: тарифы на услуги для населения — на 11,2 процента; продукты и безалкогольные напитки — на 9,9 процента; алкогольные напитки и табачные изделия — на 8 процентов; непродовольственные товары — на 7,8 процента. ПОДРОБНЕЕ

Экономика Кыргызстана выросла на 11,1 процента. Итоги 2025 года Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 976,4 миллиарда сомов и по сравнению с 2024-м вырос на 11,1 процента. По итогам 11 месяцев рост составлял 10,2 процента. Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. Драйвером экономики по итогам года стал рост производства фармацевтической продукции (в 1,7 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 35,7 процента), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 30,5 процента). ПОДРОБНЕЕ

Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия Фото 24.kg. Органы внутренних дел за 11 месяцев 2025 года выдали 15 тысяч 821 охранный ордер в отношении лиц, совершивших семейное насилие В Кыргызстане одной из острых проблем из года в год остается семейное насилие — громкие преступления с постоянной периодичностью сотрясают спокойствие общественности, а статистика продолжает ежегодно расти. По данным МВД, за 11 месяцев 2025-го зарегистрировали 19 тысяч 995 случаев семейного насилия, что на 27,5 процента больше, чем в 2024 году. За этот период возбудили 519 уголовных дел, из них в суд направлено 328. Среди преступлений — 31 убийство, 35 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 28 истязаний и столько же изнасилований. ПОДРОБНЕЕ

Без проводов и без ответов. Почему Бишкек лишился троллейбусов Несмотря на полную ликвидацию троллейбусной инфраструктуры, бишкекчане и гражданские активисты продолжают помнить о самом экологичном и вместимом транспорте столицы. Они организовали мероприятие, посвященное 75-летию троллейбуса и развитию электрического транспорта в целом, в контексте старта Десятилетия ООН по устойчивому транспорту. Инициативная группа #БишкекСмог и ее активистка аналитик Бермет Борубаева прошли долгий путь и попытки осознания: почему власти города отказались от налаженной системы удобного вида транспорта, заменив ее сомнительными и неизведанными в наших условиях электробусами? Но так ничего и не поняли. ПОДРОБНЕЕ

Дефицит педагогов в Кыргызстане: школы пустеют, родители ищут репетиторов Фото из интернета. Профсоюзный институт труда провел исследование, показавшее, что лишь 5,5 процента абитуриентов хотят стать учителями В школах Кыргызстана, по данным Министерства просвещения на декабрь 2025 года, не хватало 761 учителя. Больше всего вакансий в общеобразовательных организациях Чуйской и Баткенской областей и Бишкеке. Почему кадры не задерживаются в школах и какие меры принимают чиновники? ПОДРОБНЕЕ

Без миллионников: сколько стоит сборная КР по футболу на начало 2026 года Совокупная трансферная стоимость сборной Кыргызстана по футболу в начале сезона 2026-го составляет 7 миллионов 630 тысяч евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt. Годом ранее национальную команду оценивали выше — в 8 миллионов 25 тысяч евро. ПОДРОБНЕЕ

Насирдин Исанов: жизнь и тайна гибели первого премьер-министра Кыргызстана Фото из личного архива. Насирдин Исанов Имя Насирдина Исанова занимает особое место в новейшей истории Кыргызстана. Первый премьер-министр независимой республики, один из самых принципиальных и неконъюнктурных государственных деятелей своего времени, он прожил яркую, но трагически короткую жизнь. Его гибель в ноябре 1991 года до сих пор остается одной из самых загадочных страниц кыргызской политики. За это время сменились поколения политиков, пересмотрены решения начала 90-х, государство вернуло контроль над Кумтором, но один вопрос так и остался без ответа: «Что на самом деле произошло 29 ноября 1991-го на трассе Джалал-Абад — Ош?» Воспоминаниями об отце с 24.kg поделился сын политика Алмаз Исанов. ПОДРОБНЕЕ

Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа Захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом, «наполеоновские планы» в отношении Гренландии, громкие обещания протестующим в Иране поддержать их ударами ВС США, а затем резкий разворот и отказ от своих слов — так зажигательно начал 2026 год 47-й президент Дональд Трамп. Ведущие западные СМИ, описывая столь неоднозначные шаги американской администрации, сходятся в одном: Трамп вернул внешнюю политику в режим «шока и ультиматума». Мы проскроллили ленты мировых медиа и подготовили для вас топ репортажей по следам политики лидера Соединенных Штатов. ПОДРОБНЕЕ

Писать на рассвете и жить судьбами героев. Шахсанем Мюррей о своем творчестве Фото из архива собеседницы. Шахсанем Мюррей 24.kg она рассказала о своем творческом пути. ПОДРОБНЕЕ Шахсанем Мюррей — кыргызско-британская писательница. Родилась и выросла в Бишкеке, по образованию филолог, окончила романо-германский факультет Кыргызского национального университета. Уехала из Кыргызстана в Шотландию в сентябре 2001 года, живет в Эдинбурге. В интервьюона рассказала о своем творческом пути.

Симптом Сыймыка Жапыкеева: дерзость или серость? «Смелая позиция», «сказал то, о чем многие думают, но не решаются озвучить публично» — так на высказывания Сыймыка Жапыкеева, заявившего в подкасте Эрниса Кыязова, что Чингиз Айтматов «пятикопеечный», «не вдохновляет», «не дает хидаята», реагирует заметная часть кыргызского сегмента социальных сетей. Безусловно, осуждать можно всех и все, поэтому формально в критике творчества Чингиза Айтматова нет ничего запретного. Но проблема есть, и она вовсе не в допустимости или недопустимости подобных суждений. Она намного глубже. ПОДРОБНЕЕ

Необычные облака в Нарыне и туманный Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня посмотрим на то, как Бишкек окутал туман в начале января, посмотрим на заснеженные пригороды столицы, полюбуемся необычными облаками в Нарыне и доберемся до живописного ущелья Мурдаш на юге республики. ПОДРОБНЕЕ