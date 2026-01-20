11:16
Фильмы из Кыргызстана завоевали призы международного фестиваля в Дакке

Фильмы кыргызстанских режиссеров завоевали призы XXIV международного фестиваля в Дакке (Бангладеш). Об этом сообщается на сайте кинофорума.

В азиатском конкурсе лучшим фильмом назван «Курак» режиссеров Эрке Джумакматовой и Эмиля Атагельдиева. Приз за лучший сценарий получила лента «От» Дастана Мадалбекова и Айзады Бекбалаевой.

Лучшим фильмом назван «Курак»

В секции женщин-режиссеров отмечен «Седьмой месяц» Айзады Амангельды за лучшую режиссуру.

Проект «Муж» Айзады Бекбалаевой удостоился второго места сценарной лаборатории «Запад встречается с Востоком».

Международный фестиваль в Дакке — крупнейший в Бангладеш. Он проводится ежегодно с 1992-го и привлекает кинолюбителей со всего мира. Включает в себя показы фильмов разных жанров и направлений, а также мастер-классы и дискуссии с участием известных режиссеров и актеров.
