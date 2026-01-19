20:00
Общество

В Казахстане разработали ИИ для распознавания тюркских языков

Казахстанский стартап Cybernet AI представил крупнейшую модель автоматического распознавания речи (ASR), ориентированную на тюркские языки, сообщает портал Astana Hub.

Разработка способна корректно распознавать казахский, турецкий, узбекский, кыргызский, азербайджанский и татарский языки, включая смешанную тюркско-русскую речь. Это значительно улучшает качество голосовых сервисов для бизнеса и государственных структур.

Ранее страны Центральной Азии использовали международные ASR-модели, ориентированные на английский язык, что ограничивало точность распознавания из-за особенностей тюркской фонетики и произношения. Новая модель, созданная с нуля для живой разговорной речи, устойчива к фоновому шуму, особенностям произношения и переключению языков в пределах одного высказывания.

Проект реализован на GPU-инфраструктуре Microsoft при стратегической поддержке Astana Hub и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. 
В Казахстане разработали ИИ для распознавания тюркских языков
