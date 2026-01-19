В Кыргызстане 4 апреля хотят объявить днем IT-специалистов

Кабинет министров вынес на обсуждение проект постановления, предлагающий учредить в Кыргызстане новый профессиональный праздник — День работников IT сферы.
Согласно документу, праздник предлагается отмечать ежегодно 4 апреля. Инициатива направлена на официальное признание роли специалистов по цифровизации и информационным технологиям и подчеркивает их вклад в социально-экономическое развитие страны.
Проект подготовлен на основании статей 13 и 17 конституционного Закона «О кабинете министров Кыргызской Республики».
4 апреля во многих государствах отмечается как День интернета, символизирующий развитие глобальной цифровой среды, информационного обмена и сетевых технологий. Эта дата ассоциируется с развитием цифровой инфраструктуры, расширением доступа к информации и интеграцией национальных цифровых систем в мировое информационное пространство.