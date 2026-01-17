Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду

Президент Национальной академии наук КР Канатбек Абдрахматов на своей странице в Facebook прокомментировал вопрос о строительстве двух футбольных полей в Ботаническом саду.

Он отметил, что речь идет о той части Ботанического сада, которая находится на улице Ахунбаева.

«Небольшое футбольное поле было с тех времен, когда Ботсад только начинал зарождаться. Так что планируемые футбольные поля просто реставрируют существующее ранее поле. Общая площадь той части Ботсада составляет 87 гектаров, а площадь футбольных миниполей будет составлять 16 соток, что составляет 0,18 процента от общей площади Ботсада. Хочется думать, что такая малость неспособна нанести ущерб Ботсаду», — считает ученый.

Канатбек Абдрахматов также прокомментировал публикации о вырубке деревьев в Ботсаду. Он отметил, что в последние годы Ботсад на улице Ахунбаева был сильно запущен, поэтому было решено «просто выдернуть с корнем с помощью бульдозера сразу все заросшие части».

«Может быть, туда попали некоторые полезные растения. Но в новый сад, который мы строим, будут посажены и те сорта деревьев, которые были выкорчеваны, и другие, которых там ранее не было. Мы надеемся, что через несколько лет наш будущий Ботанический сад получится красивым и достойным», — отметил глава НАН КР.

Он добавил, что научные исследования проводятся на территории Ботсада, который находится на улице Горького.

Ранее в администрации Ботсада сообщили, что управление делами президента приступило к строительству двух футбольных полей слева от центрального входа, вдоль улицы 7 Апреля. Было заявлено, что выбранный участок имеет каменистую почву и испытывает дефицит воды, из-за чего зеленые насаждения там не приживались.

Напомним, в январе 2025 года научно-исследовательскому институту «Ботанический сад имени Энвера Гареева» был придан статус особо охраняемой природной территории. Решение об этом подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.