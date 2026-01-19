В Бишкеке 19 января переменная облачость. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.
У кого намечается той
Лира Акунова
Родилась 19 января 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.
Памятные даты
Крещение Господне
Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
На Крещение принято освящать воду.
По традиции в этот день не только проходят праздничные службы в храмах и церквях, но и окунаются в купель.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Эмиль Шукуров
Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.
Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.
Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.
Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под руководством Эмиля Шукурова защищены докторская и три кандидатские диссертации.
Автор более чем 5 тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.
Был депутатом Бишкекского городского кенеша.
Умер 23 августа 2019-го.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
