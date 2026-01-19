00:45
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 января переменная облачость. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.

У кого намечается той

Лира Акунова

Родилась 19 января 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Крещение Господне

24.kg
Фото 24.kg. Крещенские купания в Сосновке, 2024 год

Крещение Господне — христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

На Крещение принято освящать воду.

По традиции в этот день не только проходят праздничные службы в храмах и церквях, но и окунаются в купель.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Эмиль Шукуров

из интернета
Фото из интернета. Эмиль Шукуров

Родился 19 января 1938 года. Орнитолог, доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР, карикатурист.

Специалист в области зоологии, философии, зоогеографии, экологии. Являлся организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне». Участвовал в написании и редактировании Красной книги Киргизской ССР.

Тесно сотрудничал с международными экологическими и природоохранными организациями.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 10 монографий, 17 карт. Под руководством Эмиля Шукурова защищены докторская и три кандидатские диссертации.

Автор более чем 5 тысяч карикатур. Вышло три сборника его рисунков — в Москве, Кембридже и Бишкеке.

24.kg
Фото 24.kg. Карикатура Эмиля Шакурова на выставке «Полет слепого беркута», август 2017 года

Был депутатом Бишкекского городского кенеша.

Умер 23 августа 2019-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».


