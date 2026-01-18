В Бишкеке 18 января ночью ожидается снег. Температура воздуха днем ожидается −1 градус.

Кубанычбек Боконтаев

Родился 18 января 1969 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России, в Армении по совместительству.

Памятные даты

Крещенский сочельник

Фото 24.kg. Храм во имя святого великомученика Димитрия Солунского в селе Сосновка

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне, или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых.

В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Греческое слово, переданное на славянский язык, а затем и на русский словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

Если человек по серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду считать нельзя.

Всемирный день религии

Фото open.kg. В культурном центре «Рух Ордо» находятся пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий как символ того, что Бог един для всех

Ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН в мире отмечается Всемирный день религии.

Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия — это прежде всего сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, — «Религия должна служить причиной для единения», что дает хороший повод еще раз обратить внимание на роль религии в современном мире.

Всемирный день снега

Фото 24.kg. Бишкек зимой

Начиная с зимы 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега. Другое его название — Международный день зимних видов спорта. Отмечается в третье воскресенье января.

Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.

По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

