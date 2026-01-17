В Бишкеке 17 января ожидается снег. Температура воздуха днем ожидается −3 градуса.

Памятные даты

День детских изобретений

Датой выбран день рождения одного из выдающихся американцев Бенджамина Франклина, который свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, изобрел в 12 лет.

Батут, водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке, шрифт Брайля, перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. И сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разносторонние детские таланты.

Люди, которые меняли мир

Родился тюрколог Василий Радлов

Фото из интернета. Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседях.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

