Кыргызстан обновил порядок конкурсного отбора кадров для ЕЭК

Кабинет министров внес изменения в порядок проведения внутреннего квалификационного отбора кандидатов из Кыргызстана для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей в департаментах Евразийской экономической комиссии. Постановление об этом принято в целях совершенствования процедуры подбора кадров для органов ЕАЭС.

Согласно изменениям, заседания конкурсной комиссии теперь будут проводить по мере необходимости. Ранее они проводились не реже одного раза в шесть месяцев. Также сокращено минимальное количество кандидатов для проведения отбора — с 30 до 20 человек.

Уточнен состав конкурсной комиссии. В нее входят представители администрации президента, уполномоченных органов по вопросам государственной и муниципальной службы, внешней политики, юстиции, финансов и национальной безопасности.

Документом введено ограничение на участие одного и того же лица в квалификационном отборе на должности директора или заместителя директора департамента ЕЭК — не более двух раз подряд. Кроме того, детально регламентированы основания для отсутствия членов комиссии на заседаниях и закреплена возможность проведения заседаний и собеседований в формате видеоконференцсвязи.

Также уточнен порядок принятия решений конкурсной комиссией, проведения компьютерного тестирования и действий в случае, если по итогам отбора ни один кандидат не набрал необходимого количества баллов.

Постановление вступает в силу через десять дней.