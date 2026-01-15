Фильм «Курак» включили в официальную программу кинофестиваля в Мумбаи

Фильм «Курак» включили в официальную программу XXII международного кинофестиваля Third Eye Asian Film Festival («Третий глаз») в Мумбаи (Индия). Об этом сообщает Фонд развития кинематографа.

В этом году фестиваль объявил Кыргызстан страной-фокусом (country focus). В рамках внеконкурсной кураторской программы фестиваль представляет пять фильмов из Кыргызстана, включая «Курак», отобранный для показа в официальной программе.

Фильм «Курак» режиссера Эрке Джумакматовой стал самой масштабной международной ко-продукцией в истории Центральной Азии по количеству стран—участниц: Кыргызстан, Швейцария, Сербия, Франция, Нидерланды, Люксембург и Италия. Картина рассказывает три взаимосвязанные истории о женщинах, столкнувшихся с насилием и беззаконием в современном Кыргызстане.

Кинолента создана при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры КР. Это первый подобный опыт для национального кино, открывающий новые перспективы для кыргызстанских кинематографистов.