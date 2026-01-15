Кыргызской железной дорогой в 2025 году перевезено свыше 420 тысяч пассажиров, сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
По его данным, компания продолжает обеспечивать регулярное сообщение как внутри страны — по направлениям Бишкек — Токмок, Бишкек — Каинды, Бишкек — Балыкчи в летнее время, так и за ее пределами: Бишкек — Казань, Бишкек — Москва.
В 2025 году с учетом интересов граждан, ежедневно следующих на работу в Бишкек из Токмака и Кара-Балты, был изменен график движения поездов. Он стал намного удобнее и позволяет им вовремя приехать на работу, а также после работы уехать домой.
По направлению Бишкек — Балыкчи введено в эксплуатацию еще два ВИП-вагона повышенной комфортности. Всего предприятие модернизировало шесть вагонов повышенной комфортности, а также разработало собственный вагон-генератор, обеспечивающий весь состав необходимым количеством электроэнергии.
В целях развития туристического потенциала в текущем году проведен капитальный ремонт шести километров железнодорожного пути от станции Рыбачье до Припортовой (пляж Балыкчи) для доставки пассажиров к центральному пляжу.
Также в рамках развития туризма проследовали 10 пар туристических поездов. Безопасность их следования была организована в установленном порядке. Кроме того, на вокзале «Бишкек-2» и станции Рыбачье была организована торжественная встреча туристов.