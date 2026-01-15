Кыргызской железной дорогой в 2025 году перевезено свыше 420 тысяч пассажиров

По его данным, компания продолжает обеспечивать регулярное сообщение как внутри страны — по направлениям Бишкек — Токмок, Бишкек — Каинды, Бишкек — Балыкчи в летнее время, так и за ее пределами: Бишкек — Казань, Бишкек — Москва.

В 2025 году с учетом интересов граждан, ежедневно следующих на работу в Бишкек из Токмака и Кара-Балты, был изменен график движения поездов. Он стал намного удобнее и позволяет им вовремя приехать на работу, а также после работы уехать домой.

По направлению Бишкек — Балыкчи введено в эксплуатацию еще два ВИП-вагона повышенной комфортности. Всего предприятие модернизировало шесть вагонов повышенной комфортности, а также разработало собственный вагон-генератор, обеспечивающий весь состав необходимым количеством электроэнергии.