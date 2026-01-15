13:38
Общество

МИД ведет переговоры по снижению залога для получения визы в США

Министерство иностранных дел ведет переговоры с целью снизить размер визового залога в США. Об этом глава ведомства Жээнбек Кулубаев заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Очень завышенная цена. Если сопоставить с нашей зарплатой, то $15 тысяч — достаточно высокая стоимость. Поэтому мы сейчас ведем консультации с американской стороной, высказали свои пожелания, они приняли к сведению. Мы продолжим наши активные консультации», — сказал он.

Жээнбек Кулубаев добавил: американская сторона пошла на такой шаг из-за того, что многие молодые люди после окончания срока визы не выезжают из Соединенных Штатов и остаются там незаконно. Также, по его словам, сейчас с министерствами и ведомствами обсуждается вопрос введения подобного режима на паритетной основе.

Говоря об американской миграционной политике, глава МИД заметил, что это внутренние вопросы каждой страны и влиять на них другая сторона не может.

По словам министра, в Америке находятся около 40 тысяч кыргызстанцев.

«Те, кто нарушал законы, находился в стране без визы, то, конечно, их депортируют, если они попадают в миграционную службу. Ранее около 20 человек депортировано, сейчас ожидается депортация еще 20», — сказал он.

Жээнбек Кулубаев заявил, что главное требование американской стороны — соблюдение миграционного законодательства.

Напомним, с 21 января 2026 года граждане Кыргызстана при подаче на неиммиграционные визы в США категорий B-1 (деловые поездки) и B-2 (туризм) обязаны вносить возвратный залог в размере от $5 тысяч до $15 тысяч. 
