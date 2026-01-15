09:21
Вузам в Кыргызстане рекомендовали не взимать штрафы со студентов

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана предложило образовательным организациям высшего и среднего профессионального образования, независимо от формы собственности, отказаться от практики взимания штрафов с обучающихся за пропуск учебных занятий и производственной практики.

По данным ведомства, рекомендация направлена на соблюдение прав студентов, формирование справедливых и единых подходов к вопросам учебной дисциплины и недопущение необоснованных финансовых взысканий в образовательной среде.

Министерство рекомендует применять альтернативные меры академического характера, не связанные с финансовыми санкциями, в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации инициативы МНВОИ начинает работу по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность организаций высшего и среднего профессионального образования.

Ранее проблему штрафов студентов за отсутствие на учебе подняли в парламенте. По словам депутата Дастана Бекешева, должно быть только академическое наказание, а не денежное.
