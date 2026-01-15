08:55
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица КР поднялась на второе место в рейтинге

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек уже сутки находится в топе самых загрязненных. К утру 15 января столица Кыргызстана оказалась на втором месте.

Статус города отмечен как «очень вредно». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 214 (AQI). В районе пересечения улицы Московской и бульвара Эркиндик он поднялся до 286 (AQI). 

Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
