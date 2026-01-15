В Бишкеке 15 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +13 градусов.

Памятные даты

День рождения Википедии

Википедия (Wikipedia) — универсальная энциклопедия, свободно распространяемая в интернете. Ее статьи создаются на многих языках мира коллективным трудом добровольных авторов. Создана 15 января 2001 года.

По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся в истории человечества. Энциклопедия набирает популярность у пользователей Сети, входя в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

Раздел Википедии на кыргызском языке открылся 3 июня 2002-го. Сейчас он содержит около 77 тысяч статей.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Тологон Касымбеков

Фото из интернета. Тологон Касымбеков

Родился 15 января 1931-го в селе Ак-Джол. Кыргызский советский писатель, Герой Кыргызской Республики.

В 1952 году дебютировал с повестью «Маленький табунщик». Его повесть «Хочу быть человеком» издана в 1965-м на русском языке. Наиболее значимым произведением писателя считается исторический роман «Сломанный меч» (1971). Среди других произведений — романы «Келкел», «Чапкын», «Баскын» («Нашествие»), «Кыргын» («Истребление»), которые рассказывают об истории Кыргызстана начиная с середины XIX до начала XX века.

В 1990-1994 годах избирался народным депутатом Жогорку Кенеша, являлся руководителем Международной комиссии по языку, культуре и образованию, а также председателем Союза писателей КР.

Умер 16 июня 2011-го.

Родился оператор Нуртай Борбиев

Фото www.kino-teatr.ru. Нуртай Борбиев в фильме «Материнское поле»

Родился 15 января 1937 года в селе Кызыл-Аскер. Оператор, актер, режиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Киргизии.

Снялся в лентах «Материнское поле», «Улица», «И увидел во сне» (Казахстан).

С 1959-го — ассистент оператора студии «Кыргызфильм», с 1962 года снимает самостоятельно сюжеты киножурнала «Советская Киргизия», документальные ленты «В снегах Алая» (1964), «Манасчи» (1965), «Мыс Гнедого скакуна» (1966), «Сад» (1967), «Мурас» (1969) и другие.

Лауреат Берлинского международного кинофестиваля за высочайшие художественные достоинства фильма «Потомок белого барса». В мае 2016-го удостоен статуэтки «Ак-Илбирс» за выдающийся вклад в развитие кыргызского кино.

Фото 24.kg. Плита с отпечатком ладони Нуртая Борбиева в Бишкеке

В ноябре 2017 года на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней известных деятелей кинематографа, среди которых и Нуртай Борбиев.

Умер 8 июня 2019-го.

Родился профессор Абдылдажан Акматалиев

Родился 15 января 1956 года в Нарыне. Известный кыргызский ученый, литературовед, доктор филологических наук.

Специалист в области филологии, вопросов литературы и писательского мастерства.

С 2013-го — вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики, бывший директор Национального центра манасоведения и художественной культуры НАН КР.

Исследователь кыргызского фольклора, эпоса «Манас» и творчества Чингиза Айтматова.

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 20 монографий.

Под его руководством защищены восемь кандидатских диссертаций.

Умер режиссер Бекеш Абдылдаев

Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино. Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Умер 15 января 2013 года.

