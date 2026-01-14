Главе ВС КР рассказали об оснащении судебных залов аудио- и видеофиксацией

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев провел рабочее совещание в центральном аппарате судебного департамента.

По данным пресс-службы ВС КР, основное внимание уделено вопросам цифровизации судебной системы и оснащения залов заседаний аудио- и видеофиксацией.

«Из 193 залов судебных заседаний 157 оснащены аудио- и видеофиксацией, завершается установка систем еще в 40 залах. В некоторых помещениях аппараты аудио- и видеозаписи вышли из строя, и сейчас ведутся переговоры по поставке запчастей для их починки», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание уделено вопросам материально-технического обеспечения, вооружения и физической подготовки судебных приставов. Глава Верховного суда поручил детально проработать указанные вопросы и представить соответствующие предложения в кратчайшие сроки, подчеркнув особую роль судебных приставов в обеспечении принудительного привода лиц и поддержании порядка на судебных заседаниях.