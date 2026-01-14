18:48
Общество

В России определят условия для пребывания детей мигрантов

Российские власти намерены до 31 марта 2027 года определить условия нахождения на территории страны детей мигрантов. Такой пункт содержится в соответствующем распоряжении правительства, пишет ТАСС.

В частности, правила коснутся посещения или непосещения несовершеннолетними образовательных организаций. Также будет определен механизм работы с их законными представителями. Ответственными назначены МВД и Минпросвещения РФ.

Мера направлена на организацию работы с находящимися на территории страны несовершеннолетними иностранцами. По итогу должен быть предоставлен доклад в правительство России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357853/
