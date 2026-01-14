Почему еда в кафе подорожала: рестораторы назвали две главные причины

В Кыргызстане после отмены отдельной платы за обслуживание в кафе и ресторанах пользователи соцсетей и эксперты начали замечать рост цен на блюда. Ассоциация ресторанного бизнеса прокомментировала ситуацию, назвав две основные причины удорожания, связанные с недавними изменениями в законодательстве и экономическими факторами.

По словам представителей отрасли, первое — отмененная плата за обслуживание не была чаевыми или дополнительным сбором, а фактически покрывала значительную часть операционных расходов заведений. После введения запрета на отдельное взимание этой платы рестораны и кафе включили соответствующие издержки прямо в стоимость блюд, что привело к увеличению цен.

Вторая причина — повышение себестоимости работы предприятий общественного питания. В ассоциации отмечают рост цен на продукты питания, аренду помещений, логистику, коммунальные услуги, а также увеличение заработной платы сотрудников, что также отражается на конечной цене блюд для потребителей.