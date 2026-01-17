12:41
Общество

Главные сериалы следующей недели: от майора Грома до триллера с Софи Тернер

Фото из интернета. Кадр из сериала «Ограбление»

Предстоящая неделя (19-25 января) обещает стать по-настоящему насыщенной для киноманов: на экраны выходит сразу несколько разноплановых проектов. Зрителей ждет возвращение легендарного петербургского полицейского в боевике «Майор Гром: Игра против правил». Любителей острых ощущений заинтригует Софи Тернер в криминальном триллере «Ограбление», а Патрик Демпси примерит на себя образ киллера, теряющего память. Фантастическая драма «Красота» предложит поразмышлять о цене совершенства, в то время как продолжения хитов «Капли Бога» и «Секс. До и после» раскроют новые грани человеческих отношений.

1
«Красота», фантастика, премьера (21 января)

В сериале рассказывают о венерическом заболевании, которое делает людей красивыми. Но болезнь, получившая название «Прелесть», в конечном итоге убивает носителей.

2
«Ограбление», триллер, премьера (21 января)

Офисная рутина Зары (Софи Тернер) летит к чертям: бандиты вынуждают ее и Люка (Арчи Мадекве) похитить пенсионные миллиарды. Дело ведет детектив Рис (Джейкоб Форчун-Ллойд), чья тайная лудомания превращает расследование в опасный гамбит, где риск потерять все куда выше, чем сумма украденного.

3
«Майор Гром: Игра против правил», боевик, премьера (19 января)

Игорь Гром — бесстрашный петербургский майор полиции, который в одиночку задерживает целые банды опасных преступников. Но, когда в городе появляются по-настоящему сильные и безжалостные злодеи, Грому не справиться без помощников.

4
«Память убийцы», триллер, премьера (25 января)

Киллер Анджело (Патрик Демпси) прячет ремесло за маской скромного продавца. Двойную жизнь рушит диагноз «болезнь Альцгеймера». Узнав, что гибель жены подстроена, а дочери (Одейя Раш) грозит смерть, герой открывает охоту на своих боссов. Он обязан уничтожить всех врагов, пока рассудок окончательно не померк в тумане забвения.

5
«Это не так», мелодрама, премьера (25 января)

Овдовевший пастор Малкольм (Скотт Фоули) и разведенная Лори (Эринн Хэйс) воспитывают пятерых детей на двоих, пытаясь справиться с одиночеством. Прежде их семьи были неразлучны, но новая реальность заставляет героев пересмотреть отношения. Балансируя между церковным долгом и чувствами, они ищут способ начать жизнь сначала.

6
«Капли Бога», драма, второй сезон (21 января)

Героиня сериала — молодая парижанка Камилла Леже, недавно ставшая наследницей огромного состояния. Ее покойный отец Александр был очень богатым и влиятельным человеком — крупнейшим в мире коллекционером вин и создателем знаменитого винного путеводителя Леже. Но, чтобы вступить в права наследования, Камилла должна отправиться в Токио и доказать, что она может стать достойной продолжательницей отцовского дела. Ей предстоит сразиться с воспитанником отца — блестящим энологом Иссеем Томине.

7
«Секс. До и после», драма, второй сезон (23 января)

Оригинальный проект представляет собой коллекцию новелл о различных парах, их взаимоотношениях и о том, что приводит к интимной близости и что случается сразу после этого. Герои говорят о том, что секс в жизни не главное. Главное — какими мы в него попадаем и какими выходим. Как меняемся, находим человеческие сочетания, разваливаемся или, напротив, обретаем целостность. Каждая из новелл — это жизненная зарисовка, в которой немало юмора, горькой иронии и знакомых многим ситуаций.

8
«По кромке льда», мелодрама, премьера (22 января)

Семнадцатилетняя Адриана Руссо (Мэделин Кис), наследница династии фигуристов, мечтает спасти семейный каток от банкротства. Она готовится к чемпионату мира с новым партнером Брейденом (Кейл Амброзик), тайно разрываясь между долгом и чувствами к бывшему возлюбленному Фредди (Олли Аткинс). Фиктивный роман ради спонсоров сильнее путает карты.

9
«СашаТаня», комедия, десятый сезон (19 января)

Сергеевых станет еще больше. Саше предстоит забрать Таню из роддома, решить, кто станет крестным, и представить коллегам таинственного родственника начальника. Таня попробует совместить декретный отпуск и работу, уведет у Лили няню и ликвидирует соседский потоп. Тем временем Гена и Зубова проверят свои отношения на прочность, пройдя через огонь, воду и мужские слезы. А Сергеевых ждет новый знакомый, который откажется... пускать их в собственный дом!

Какие новые и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (12-18 января), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357784/
просмотров: 211
Версия для печати
