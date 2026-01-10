Спин-офф «Игры престолов» и шпионы в Москве: что смотреть на следующей неделе

В середине месяца (12-18 января) стриминги и телеканалы выпускают сразу несколько ожидаемых проектов. Зрителей ждут возвращение в мир «Игры престолов», шпионские драмы в декорациях Москвы 1970-х годов и продолжения популярных аниме-сериалов.

1 «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь», фэнтези, премьера (16 января) «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь», фэнтези, премьера (16 января)

Действие происходит в Вестеросе за столетие до событий «Игры престолов». Железный трон все еще занимают потомки династии Таргариенов, однако у власти их удерживает лишь страх подданных перед их былым величием. В реальности все драконы, которыми они могли управлять, уже мертвы, а по земле ходят лишь легенды об их силе, дарованной богами старого пантеона. Тем не менее в стране назревают великие перемены, у истоков которых вскоре встанут великие люди. Сир Дункан Высокий — странствующий рыцарь, который мечтает о подвигах и славе. Судьба подарит ему их сполна.

2 «Звездный путь: Академия звездного флота», фантастика, премьера (15 января) «Звездный путь: Академия звездного флота», фантастика, премьера (15 января)

Это сериал, действие которого происходит в рамках киновселенной «Звездного пути». Как и в популярных компьютерных играх 1990-х годов, события разворачиваются в учебном заведении. Центральное отделение Академии звездного флота располагается на планете Земля, в Сан-Франциско. Там курсанты проходят обучение, чтобы в дальнейшем занять руководящие позиции в космических силах Объединенной федерации планет.

3 «ПОНИ», триллер, премьера (15 января) «ПОНИ», триллер, премьера (15 января)

Москва, 1977 год. Две PONIES (persons of no interest — «лица, не представляющие интереса» на языке разведки) работают секретарями в Американском посольстве, оставаясь в тени. Однако все меняется, когда их мужья погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и женщины становятся оперативниками ЦРУ. Беа — образованная девушка, владеющая русским языком и выросшая в семье советских иммигрантов. Ее напарница Твайла — простая девушка из маленького городка, такая же резкая, насколько и бесстрашная. Вместе они стремятся раскрыть масштабный заговор времен Холодной войны и разгадать тайну, из-за которой стали вдовами.

4 «Семь циферблатов Агаты Кристи», детектив, премьера (15 января) «Семь циферблатов Агаты Кристи», детектив, премьера (15 января)

В этой адаптации романа Агаты Кристи роскошная вечеринка за городом заканчивается убийством, и остроумный молодой аристократ вызывается найти виновного.

5 «Захваченный рейс», триллер, второй сезон (14 января) «Захваченный рейс», триллер, второй сезон (14 января)

Опытный полицейский переговорщик Сэм Нельсон, который пытается спасти пассажиров похищенного террористами самолета. Экипаж, направляющийся в Лондон из Соединенных Штатов, вместе с людьми на борту оказывается во власти преступников. Когда об этом становится известно, у полиции остается пара часов на подготовку спецоперации. Все это время Сэм должен быть на связи с угонщиками и с помощью хитрости и смекалки отговаривать их от необдуманных действий.

6 «Соври мне», драма, третий сезон (13 января)

Это история о девушке и ее одержимости мужчиной, который умеет создать о себе правильное впечатление. Люси Олбрайт приезжает в кампус своего колледжа и впервые остается вдали от матери. Она готова с головой окунуться в студенческую жизнь и все, что та может ей предложить. Все меняется, когда Люси встречает Стивена ДеМарко, у которого есть загадочное прошлое. Их связь повлечет за собой последствия, о которых молодые люди даже не могли помыслить в начале отношений.

7 «Вечерняя школа», комедия, премьера (12 января)

В центре сюжета оказывается сотрудник патрульно-постовой службы. Он вынужден вновь сесть за парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность.

8 «Принц Галактики», мультфильм, премьера (16 января)

Семейство Пардоновых постоянно преследуют неудачи. Каждый из них расходует среднегодовой человеческий лимит по невезению за неделю. Когда Пардоновых внезапно похищает летающая тарелка, они узнают, что унаследовали планету Гэпос, и решают, что наконец выиграли джекпот. Однако вскоре выясняется, что наследство — кульминация их невезения. На планете вспыхивает бунт роботов, и теперь семье приходится спасаться бегством от наемных убийц, присланных из всей Галактики.

9 «Провожающая в последний путь Фрирен», фэнтези, второй сезон (16 января) «Провожающая в последний путь Фрирен», фэнтези, второй сезон (16 января)

Король демонов потерпел поражение, и одержавшая победу команда героев триумфально спешит домой перед тем, как попрощаться. Колдун Фрирен, герой Химмель, жрец Хайтер и боец Эйзен предаются воспоминаниям о путешествии длиной 10 лет. Им нелегко расставаться друг с другом. Но течение времени для эльфов идет не так, как для людей, поэтому Фрирен видит, как ее спутники исчезают один за другим. Однако перед гибелью Хайтеру удается сосватать Фрирену в ученики парня по имени Ферн.

10 «Время пыток, принцесса!», аниме, второй сезон (12 января) «Время пыток, принцесса!», аниме, второй сезон (12 января)

Противостояние между демонами и людьми длилось очень долго, но в результате зашло в тупик. Ресурсы закончились, чувствовалась нехватка шпионских данных. Демоны решили выйти из кризиса, захватив принцессу, которая руководит Третьим эскадроном кавалерии и знает немало военных секретов. Но девушка оказалась весьма стойкой, несмотря на внешнюю хрупкость. Она ни при каких условиях не желала выдавать тайны. Тогда военнослужащие решили, что пора перейти от слов к делу, то есть к пыткам.

