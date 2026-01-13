22:24
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогуле строят школу на 750 мест

В соответствии с поручением председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в микрорайоне «Таласбай» Токтогульского района Джалал-Абадской области начали строить школу на 750 ученических мест. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на сегодня полностью завершены работы по устройству бетонной подготовки и заливке фундаментов под колонны.

«Ведутся работы по обратной засыпке внутреннего пространства фундаментов с послойным уплотнением, а также выполняется армирование подпорной стены подвальной части здания. Строительные работы начаты в конце ноября 2025 года. Согласно проекту, трехэтажная школа будет оснащена современными условиями для учащихся и педагогического состава. Общая площадь здания составляет 8 тысяч 625 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Строительство объекта осуществляется государственным предприятием «Кыргызкурулуш», подведомственным министерству. Проект учебного заведения разработан департаментом градостроительства и архитектуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357706/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за сильных морозов школьники в Нарынской области переведены на онлайн
В Ноокатском районе построили современную школу за 115 миллионов сомов
В Иссык-Кульской области открыли детскую лыжную школу
В 2025-м в КР планируют выпустить учебников больше, чем за последние восемь лет
Почти 70 процентов статданных в образовании формируют на основе цифровых систем
Родители самоустраняются от воспитания детей и приводят их в милицию — Адылова
После убийства ученика в Подмосковье в школах Кыргызстана усилили профилактику
В Бишкеке намерены построить 20 новых школ
Проект о штрафах за поборы и отказ в приеме детей в школу вынесли на обсуждение
В Кыргызстане определили главные направления школьной реформы
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Бишкек вступает в&nbsp;цикл переоценки рынка недвижимости Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
13 января, вторник
22:04
Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивке пояса белдемчи Бишкекчан приглашают на мастер-класс по пошиву и вышивк...
21:52
Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
21:45
Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи
21:23
По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогуле строят школу на 750 мест
21:10
Бишкек вступает в цикл переоценки рынка недвижимости