По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогуле строят школу на 750 мест

В соответствии с поручением председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в микрорайоне «Таласбай» Токтогульского района Джалал-Абадской области начали строить школу на 750 ученических мест. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, на сегодня полностью завершены работы по устройству бетонной подготовки и заливке фундаментов под колонны.

«Ведутся работы по обратной засыпке внутреннего пространства фундаментов с послойным уплотнением, а также выполняется армирование подпорной стены подвальной части здания. Строительные работы начаты в конце ноября 2025 года. Согласно проекту, трехэтажная школа будет оснащена современными условиями для учащихся и педагогического состава. Общая площадь здания составляет 8 тысяч 625 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Строительство объекта осуществляется государственным предприятием «Кыргызкурулуш», подведомственным министерству. Проект учебного заведения разработан департаментом градостроительства и архитектуры.