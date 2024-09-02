Мигранты из Центральной Азии массово заключают контракты на участие в СВО

Мигранты из Центральной Азии и с Востока массово уходят на специальную военную операцию из Югорска. Об этом в Telegram-канале «Наш Югорск» сообщил начальник отдела по первичному воинскому учету Андрей Кочелягин.

По его данным, добровольцами становятся уроженцы Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Египта.

Андрей Кочелягин заметил, что в Югре есть целый ряд преимуществ для добровольцев, уходящих на СВО по контракту. В округе установлен один из самых высоких размер выплат. Иностранцы также в ускоренном режиме смогут получить российское гражданство. В среднем эту процедуру сокращают до трех-шести месяцев. Но главный мотиватор для мигрантов — это патриотизм, считает начальник отдела по первичному воинскому учету.

Отмечается, что ранее в Ханты-Мансийском автономном округе России увеличили выплаты для бойцов-контрактников. Финансовая поддержка от правительства округа выросла до 1,3 миллиона рублей. При этом если сложить все выплаты, то единовременно контрактник может получить более 1,7 миллиона рублей.