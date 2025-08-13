20:00
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Происшествия

Страдает аутизмом. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего 18-летнего Адилета Абдимиталипова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

пресс-службы УВД Свердловского района
Фото пресс-службы УВД Свердловского района. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня

11 августа в милицию обратилась Б.К. с просьбой помочь в поисках ее сына, который 6 августа вышел из дома, расположенного по улице Бельской, примерно в 17.30 и не вернулся. Факт зарегистрирован в УВД Свердловского района, начаты поисковые работы.

Рост примерно 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черные. Был одет по сезону. Страдает аутизмом.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении 18-летнего Адилета Абдимиталипова, сообщить по следующим номерам: 0702229500, 0500432815 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339520/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Пропавшего в Новопавловке четырехлетнего мальчика нашли
В Кыргызстане объявлен в розыск гражданин Иордании
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 17-летняя Асема Маткаримова
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 16-летняя Аделина Алиева
В городе Ош двух девочек столкнули в реку. Подозреваемый дал взятку милиции
Внимание, розыск! Из Центра социальной адаптации опять сбежали дети
Внимание, розыск! Из центра защиты детей ушли трое подростков
Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 16-летний Данияр Канатов
Спасатели МЧС продолжают поиски Шухрата Халимова, упавшего в БЧК
Ранее пропавшую в Бишкеке Бермет Тагаеву нашли мертвой
Популярные новости
В&nbsp;Боомском ущелье люди остались запертыми в&nbsp;маршрутке. Им&nbsp;помогли патрульные В Боомском ущелье люди остались запертыми в маршрутке. Им помогли патрульные
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Бизнес
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
13 августа, среда
19:52
Страдает аутизмом. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня Страдает аутизмом. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего...
19:37
Младшая дочь Эмомали Рахмона возглавила управление реформ Минздрава
19:16
Сравнивать ситуацию в парке имени Ататюрка и «Кок-Жаре» неправильно — мэр
19:05
Роналду наконец сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений
18:44
Прием в школу. До 30 сентября пройдет поздняя регистрация