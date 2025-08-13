Страдает аутизмом. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня

Правоохранители разыскивают без вести пропавшего 18-летнего Адилета Абдимиталипова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Фото пресс-службы УВД Свердловского района. В Бишкеке ищут пропавшего 18-летнего парня

11 августа в милицию обратилась Б.К. с просьбой помочь в поисках ее сына, который 6 августа вышел из дома, расположенного по улице Бельской, примерно в 17.30 и не вернулся. Факт зарегистрирован в УВД Свердловского района, начаты поисковые работы.Рост примерно 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, черные. Был одет по сезону. Страдает аутизмом.Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении 18-летнего Адилета Абдимиталипова, сообщить по следующим номерам: 0702229500, 0500432815 или 102.