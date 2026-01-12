В ряде регионов России начали ограничивать долю мигрантов в строительстве

В отдельных регионах России начали действовать ограничения на долю иностранных работников в строительстве. Новые правила стали частью политики по регулированию занятости мигрантов в ключевых отраслях экономики, пишет «Коммерсантъ».

С 1 января в ряде регионов России вступил в силу лимит на долю иностранных рабочих на строительных объектах — не более 50 процентов от общей численности занятых. Мера реализована в рамках постановления правительства, подготовленного Минтруда России и утвержденного по итогам 2025 года.

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков отметил, что в 2026 году эффект от снижения квот может быть ограниченным. По его словам, основная часть мигрантов в строительстве — это граждане Узбекистана и Таджикистана, работающие по патентам, на которых новые ограничения не распространяются. При этом в среднесрочной перспективе сокращение квот может усилить кадровый дефицит, прежде всего на неквалифицированных позициях.

В настоящее время доля мигрантов в строительной отрасли в среднем составляет 13-15 процентов. Несмотря на ограничения по допускам и квалификации, работодатели сохраняют интерес к их найму для покрытия пиковых нагрузок.

При этом квоты не действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Белгородскую, Брянскую, Курскую, Запорожскую и Херсонскую области.