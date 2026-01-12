20:11
Общество

Кыргызстан занял 75-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный Индекс паспортов мира — 2026. Рейтинг охватывает более ста паспортов и составлен с использованием данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Кыргызстан в индексе расположился на 75-м месте, поделив его с Узбекистаном. С кыргызским паспортом можно посетить 61 государство без визы.

Казахстан занял 61-е место с доступом в 78 стран без визы, что делает его обладателем самого «сильного» паспорта в регионе. Таджикистан расположился на 81-й строчке (54 направления), Туркменистан — на 87-м месте (47 направлений).

Лидерами рейтинга стали Сингапур (192 страны), Япония и Южная Корея (по 188 стран).

Читайте по теме
Кыргызстан занял 73-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners

Отметим, в 2025 году Кыргызстан занимал 73- место в рейтинге.

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг государств по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс анализирует визовые правила стран и территорий и ранжирует их по количеству стран, куда их владельцы могут въезжать без виз.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством государств мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления визы (без визы или с визой по прибытии).
