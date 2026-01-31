09:59
Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР

Кабинет министров утвердил новые требования к безопасной перевозке радиоактивных материалов, веществ и источников ионизирующего излучения. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с международными нормами в сфере радиационной безопасности.

Как отмечается в постановлении, правила разработаны в целях обеспечения безопасности при транспортировке опасных материалов и минимизации рисков для населения и окружающей среды.

Ответственными органами за реализацию документа назначены:

  • Министерство внутренних дел;
  • Министерство чрезвычайных ситуаций;
  • Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора;
  • Министерство здравоохранения.

Именно эти ведомства будут контролировать соблюдение требований и обеспечивать координацию действий.

Финансирование выполнения постановления предусмотрено в пределах средств, заложенных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Документ вступит в силу через десять дней.
