Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР

Кабинет министров утвердил новые требования к безопасной перевозке радиоактивных материалов, веществ и источников ионизирующего излучения. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с международными нормами в сфере радиационной безопасности.
Как отмечается в постановлении, правила разработаны в целях обеспечения безопасности при транспортировке опасных материалов и минимизации рисков для населения и окружающей среды.
Ответственными органами за реализацию документа назначены:
- Министерство внутренних дел;
- Министерство чрезвычайных ситуаций;
- Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора;
- Министерство здравоохранения.
Именно эти ведомства будут контролировать соблюдение требований и обеспечивать координацию действий.
Финансирование выполнения постановления предусмотрено в пределах средств, заложенных в республиканском бюджете на соответствующий год.
Документ вступит в силу через десять дней.