Новые правила безопасной перевозки радиоактивных материалов утвердили в КР

Кабинет министров утвердил новые требования к безопасной перевозке радиоактивных материалов, веществ и источников ионизирующего излучения. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с международными нормами в сфере радиационной безопасности.

Как отмечается в постановлении, правила разработаны в целях обеспечения безопасности при транспортировке опасных материалов и минимизации рисков для населения и окружающей среды.

Ответственными органами за реализацию документа назначены:

Министерство внутренних дел;

Министерство чрезвычайных ситуаций;

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора;

Министерство здравоохранения.

Именно эти ведомства будут контролировать соблюдение требований и обеспечивать координацию действий.

Финансирование выполнения постановления предусмотрено в пределах средств, заложенных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Документ вступит в силу через десять дней.