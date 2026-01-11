01:24
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 января безоблачно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Памятные даты

Международный день «спасибо»

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357344/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Для граждан&nbsp;КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в&nbsp;США Для граждан КР ввели визовый залог при оформлении въездных документов в США
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
11 января, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 января: будет солнечно
20:43
Протесты в Иране. Столкновения продолжаются, больницы переполнены
20:24
В городе Ош строят современную теплицу. Материалы привезли из Южной Кореи
20:02
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
19:30
Супруга экс-депутата ЖК пожаловалась главе ГКНБ на избиения со стороны мужа