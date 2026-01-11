В Бишкеке 11 января безоблачно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

Памятные даты

Международный день «спасибо»

Психологи уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», которые способны успокоить и согреть своей теплотой.

Слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной.

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.

