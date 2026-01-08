13:47
Общество

Срок ареста Кудрета Тайчабарова продлен

Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания под стражей бывшего директора СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров до 8 февраля 2026 года. Решение было принято 30 декабря 2025-го. Об этом пишет «Тандыр Медиа» со ссылкой на его адвоката Памира Суранбаева.

Напомним, Тайчабаров задержан по подозрению в связях с организованными преступными группами. Ему предъявлено обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала Тайчабарову в регистрации кандидатом, сославшись на возможные связи с ОПГ. После этого он опубликовал обращение в социальных сетях с заявлениями в адрес руководства страны. Позднее он был задержан.
