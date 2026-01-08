В Бишкеке 8 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

Памятные даты

Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится

Фото из интернета. Маятник Фуко в наши дни

8 января 1851 года физик Жан Бернар Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату получил доказательство того, что Земля вертится. Он сконструировал прибор, состоящий из 5-килограммового шара из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке длиной 2 метра.

Качнув шар, Жан Фуко наблюдал поворот плоскости качания его на несколько градусов, хотя никаких оснований для этого не было. Таким образом, физик сделал выводы, что наблюдается не что иное, как вращение Земли.

Люди, которые меняли мир

Убит спортсмен Раатбек Санатбаев

Фото из интернета. Раатбек Санатбаев с олимпийским огнем

Родился 7 мая 1969 года в Оше. Борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики.

В 1999-м стал чемпионом Азии и завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Участник Олимпийских игр.

Двенадцатикратный победитель международных турниров Гран-при высшей категории.

Признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века в Кыргызской Республике.

За успехи в спорте награжден медалью «Данк», орденом Национального олимпийского комитета КР, многими международными и национальными премиями, Почетной грамотой КР, являлся лауреатом Молодежной премии КР.

8 января 2006 года застрелен в Бишкеке.

Имя Раатбека Санатбаева присвоено средней школе № 9 и СДЮШОР Джалал-Абада. За вклад в развитие спорта РК он имел звание заслуженного мастера спорта Казахстана и был награжден казахстанским орденом «Кайсар».

17 октября 2009-го на территории Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Джалал-Абаде на средства друзей спортсмена установлен памятник.

Куда сходить

