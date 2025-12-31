Новогодняя елка в центре «Айданек» в Бишкеке. Праздник, наполненный теплом

В преддверии Нового года в Центре реинтеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айданек», состоялся теплый праздничный день для воспитанников — с улыбками, волнением и ожиданием новогоднего чуда, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Дети вместе с воспитателями подготовили праздничное выступление, в которое вложили старание и искренние эмоции.

«Песни, танцы и небольшие сценические номера создали атмосферу радости и настоящего праздника. Разделить радость с воспитанниками в этот день пришли директор департамента социального развития мэрии Бишкека Айзада Джунусова и сотрудники ГУОБДД. Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали им здоровья, радости и исполнения заветных желаний. Детям вручили новогодние подарки. Этот день подарил воспитанникам центра искренние эмоции, внимание и ощущение заботы, сделав предновогодние дни по-настоящему светлыми», — говорится в сообщении.