20:39
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Новогодняя елка в центре «Айданек» в Бишкеке. Праздник, наполненный теплом

В преддверии Нового года в Центре реинтеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айданек», состоялся теплый праздничный день для воспитанников — с улыбками, волнением и ожиданием новогоднего чуда, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Дети вместе с воспитателями подготовили праздничное выступление, в которое вложили старание и искренние эмоции.

«Песни, танцы и небольшие сценические номера создали атмосферу радости и настоящего праздника. Разделить радость с воспитанниками в этот день пришли директор департамента социального развития мэрии Бишкека Айзада Джунусова и сотрудники ГУОБДД. Гости поздравили детей с наступающим Новым годом и пожелали им здоровья, радости и исполнения заветных желаний. Детям вручили новогодние подарки. Этот день подарил воспитанникам центра искренние эмоции, внимание и ощущение заботы, сделав предновогодние дни по-настоящему светлыми», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356853/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города
Тепло Нового года подарили пациентам Центра охраны материнства и детства
С начала года на телефон доверия для детей 111 поступило 67 тысяч звонков
В третьем квартале 2025 года в Кыргызстане более 800 детей обрели семьи
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет
«Отец бьет детей и требует деньги»: мать просит вернуть детей в Кыргызстан
Борьба с попрошайничеством и детским трудом. В Бишкеке проводят рейды
Для временного размещения родителей онкобольных детей хотят построить пансион
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
31 декабря, среда
20:21
Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциации АПК КР Экспорт, налоги и господдержка: итоги 2025 года Ассоциа...
20:01
Посол Швейцарии поздравил кыргызстанцев с наступающим Новым годом
19:46
Новогодняя елка в центре «Айданек» в Бишкеке. Праздник, наполненный теплом
19:42
Шумкарбек Адилбек уулу возглавил Национальный институт стратегических инициатив
19:34
Хорошая новость для кыргызстанцев. В законы о налогах внесли изменения