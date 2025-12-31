Новогодние поздравления с подвохом: МВД предупреждает о мошенниках

В преддверии новогодних праздников в мессенджерах и социальных сетях зафиксировано массовое распространение мошеннических ссылок, замаскированных под поздравления, розыгрыши и так называемые подарки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По их данным, злоумышленники рассылают сообщения с обещаниями денежных призов, бонусов или подарков якобы от государственных органов, банков либо известных лиц. При переходе по ссылкам граждан просят ввести персональные данные, реквизиты банковских карт или коды подтверждения. В дальнейшем эта информация используется для хищения денежных средств и взлома аккаунтов.

В случае утечки персональных данных или при подозрении на мошенничество рекомендуется незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по номеру 102.

В МВД призвали граждан быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные, даже если сообщение выглядит как официальное поздравление или поступило от знакомого контакта.





