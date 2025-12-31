15:38
Общество

МВД напомнило о недопустимости вождения в нетрезвом виде в Новый год

Министерство внутренних дел КР обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения в период новогодних праздников.

В ведомстве напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения представляет прямую угрозу жизни и безопасности людей и нередко становится причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями.

В МВД подчеркнули, что ответственность на дороге возрастает в праздничные дни, и призвали водителей быть внимательными, осторожными и проявлять уважение ко всем участникам движения. В случае употребления алкоголя водителям рекомендуется отказаться от управления транспортным средством.

«Жизнь человека — высшая ценность. Неосторожные действия на дороге могут повлиять не только на вашу судьбу, но и на судьбы других людей», — отметили в министерстве.
