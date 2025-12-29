Бишкекчан приглашают на новогодний концерт на площади Ала-Тоо

Мэрия Бишкека приглашает горожан и гостей столицы провести незабываемую новогоднюю ночь в самом сердце города — на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщает муниципалитет.

По его данным, 31 декабря в 18.00 стартует грандиозный праздничный концерт, который подарит настоящее новогоднее настроение и зарядит позитивом на весь предстоящий год.

«Горожан и гостей столицы ждет яркая программа с участием звезд кыргызской эстрады, которые создадут незабываемую атмосферу праздника. Приходите всей семьей, приглашайте друзей и близких, чтобы вместе встретить новый, 2026 год в атмосфере радости, единства и волшебства», — говорится в сообщении.