Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь

В преддверии новогодних праздников органы внутренних дел КР перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщили в МВД.

Сообщается, что в новогоднюю ночь для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан будет задействовано более 12 тысяч сотрудников милиции по всей стране.

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям первый заместитель и заместители министра внутренних дел провели гарнизонные разводы и строевые смотры личного состава во всех регионах Кыргызстана. Руководство МВД выехало в области, где на местах была дана оценка готовности подразделений к выполнению поставленных задач.

Кроме того, начальники главных управлений и управлений центрального аппарата МВД закреплены за региональными подразделениями для контроля, координации действий и оперативного реагирования в период праздничных мероприятий.

В МВД отметили, что усиленные наряды милиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан, на улицах и в общественных пространствах. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для того, чтобы новогодние праздники прошли спокойно и безопасно для жителей и гостей страны.