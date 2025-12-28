В Бишкеке 28 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

У кого намечается той

Камила Талиева

Родилась 28 декабря 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Бекзат Осмоналиев

Родился 28 декабря 1988 года. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр 2012-го.

Памятные даты

Международный день кино

Фото 24.kg. Макет кинотеатра «Ала-Тоо»

Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и любителей кино по всему миру.

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные.

В Кыргызстане создано ОАО «Государственная страховая организация»

31 июля 2015 года принят Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В целях реализации документа и создано ОАО.

Оно создало «экономические условия для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате пожаров и стихийных бедствий».

Учредителем выступает Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ, ныне ГАУГИ). Уставный капитал ОАО определен в 50 миллионов сомов путем выпуска и оплаты 500 тысяч простых именных акций.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из Госархива. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов на Первомайской демонстрации. 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым и Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.

Родился профессор Аширали Зурдинов

Родился 28 декабря 1946 года в селе Савай Ошской области.

Прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой базисной и клинической фармакологии, от заместителя декана лечебного факультета до ректора КГМА имени Исы Ахунбаева.

Является известным в СНГ специалистом в области фармакологической коррекции физической и умственной работоспособности, гипоксических состояний организма.

В 2003-м избран почетным членом Научного общества фармакологов России.

Автор более 290 научных работ, 2 патентов РФ, 16 патентов КР и 2 изобретений. Член редакционного совета ряда научных журналов и справочников. Заместитель главного редактора, главный редактор нескольких выпусков Формуляра основных лекарственных средств Кыргызской Республики.

В 1998 году Аширали Зурдинов организовал и до 2016-го возглавлял Фармакологический комитет Минздрава страны, а с 1999 года под его руководством начата подготовка клинических фармакологов через клиническую ординатуру и в учреждениях здравоохранения введена новая специальность «врач —клинический фармаколог».

Под руководством профессора защищены 5 докторских и 35 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите 2 докторские диссертации.

Является отличником здравоохранения СССР, заслуженным деятелем науки, отличником образования Кыргызстана.

Куда сходить

