МВД Кыргызстана усилило свое криминалистическое оснащение

Экспертно-криминалистической службе переданы криминалистические чемоданы в рамках плана взаимодействия МВД КР и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, церемония передачи прошла в актовом зале МВД.

Фото МВД КР

«Комплекты предназначены для работы на месте происшествия и включают специализированные инструменты для фиксации, изъятия и первичной обработки следов преступления. Использование такого оборудования позволяет повысить качество осмотра мест происшествий, сократить время проведения следственных действий и обеспечить сохранность вещественных доказательств. Обновление криминалистического оснащения напрямую влияет на эффективность расследований и раскрытию преступлений», — говорится в сообщении.