В КР восстановили имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения

Имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения родителей, восстановлены, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в ходе проведенной проверки исполнения законодательства по защите прав детей-сирот установлен факт незаконного оформления права собственности на недвижимое имущество третьими лицами (родственниками) на основании незаконных договоров.

По результатам прокурорского реагирования в судебные органы подано исковое заявление, по итогам рассмотрения которого восстановлены наследственные права ребенка-сироты на жилое помещение, а недвижимое имущество, унаследованное от родителей и оцененное в 3 миллиона 332 тысячи сомов, возвращено законному собственнику.

Кроме того, в уполномоченный орган по защите детей внесены представления о восстановлении наследственных прав 14 детей-сирот.