15:53
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

В КР восстановили имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения

Имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения родителей, восстановлены, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, прокуратурой Ак-Суйского района Иссык-Кульской области в ходе проведенной проверки исполнения законодательства по защите прав детей-сирот установлен факт незаконного оформления права собственности на недвижимое имущество третьими лицами (родственниками) на основании незаконных договоров.

По результатам прокурорского реагирования в судебные органы подано исковое заявление, по итогам рассмотрения которого восстановлены наследственные права ребенка-сироты на жилое помещение, а недвижимое имущество, унаследованное от родителей и оцененное в 3 миллиона 332 тысячи сомов, возвращено законному собственнику.

Кроме того, в уполномоченный орган по защите детей внесены представления о восстановлении наследственных прав 14 детей-сирот.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356265/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: В 2025-м 4 тысячи 600 семей стали обладателями собственного жилья
В 2025 году в КР на строительство жилья направлено более 40 миллиардов сомов
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность
У более чем 300 миллионов человек в мире нет дома — ООН
Эксперты советуют застройщикам переосмыслить понятие «ценности недвижимости»
Эксперт: В Бишкеке происходит переосмысление критериев ценности недвижимости
Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
Человейники в Бишкеке: как хаотичная застройка угрожает будущему города
От 5 до 30 тысяч сомов доплачивают врачам в Джалал-Абаде
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
15:51
Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог и железных путей Минтрансу хотят расширить полномочия по контролю дорог...
15:33
Для ГП НК «Кыргыз темир жолу» в Омске разработали эксклюзивное оборудование
15:31
Пожар в жилом доме в жилмассиве «Кок-Жар» ликвидирован
15:14
В КР восстановили имущественные права ребенка-сироты, оставшегося без попечения
15:13
Кыргызстанец чудом не попал в тюрьму за вырубку 30 берез на Камчатке