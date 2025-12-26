14:20
Общество

Новогоднее настроение в транспорте. Как водители Бишкека украшают автобусы

МП «Бишкекский городской транспорт» ежегодно к Новому году проводит конкурс на лучшее оформление салона автобусов. Об этом  24.kg сообщили в муниципальном предприятии.

Отмечается, что участие в конкурсе принимают несколько автобусов с разных маршрутов. Водители украшают салоны к празднику, проявляя креатив и внимание к деталям.

Победителя определяют в последний день года — им становится водитель, оформивший салон наиболее оригинально и необычно.

В предприятии уточнили, что гирлянды, мишуру, игрушки, елки и другие украшения водители приобретают за собственные средства. Делают они это не только ради конкурса и приза, но и чтобы создать праздничное настроение для пассажиров — горожан и гостей столицы.
