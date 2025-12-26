12:46
На КПП не допущен груз курдючного жира из КНР

На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Торугарт» в Нарынской области не допустили на территорию Кыргызстана 20 тысяч килограммов курдючного жира, перевозимого из Китая. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, груз проверили инспекторы пограничного ветеринарного контроля. В ходе досмотра выявлено несоблюдение ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза. В частности, сопроводительные ветеринарные документы не соответствовали установленным требованиям, а также нарушены ветеринарно-санитарные нормы при перевозке груза.

По итогам проверки инспекторы составили соответствующие акты возврата. Груз отправлен обратно через КПП «Торугарт».
