Общество

Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации

В селе Турк-Абад Сузакского района дома двух жителей попали под снос из-за строительства железной дороги. Об этом на IV Народном курултае сообщила делегат из этого района Жумакан Ормонова.

По ее словам, граждане купили эти участки в 1995-2000 годах.

«Теперь их через суд аннулируют. Жители не против отдать свои участки для строительства железной дороги, но просят выплатить компенсацию и выделить другую землю», — сказала делегат.

25-26 декабря в Бишкеке проходит IV Народный курултай. Он создан для того, чтобы делегаты из всех районов Кыргызстана напрямую могли взаимодействовать с руководством страны, рассказывать о насущных проблемах и озвучивать свои предложения по развитию республики.
