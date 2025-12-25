Детям застреленной в Бишкеке женщины окажут психологическую помощь

В связи с убийством 47-летней У.Ж., матери троих детей, омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы своевременно реагировать на каждое заявление о семейном насилии и принимать соответствующие безотлагательные меры.

«В день своего рождения мать троих детей погибла от рук бывшего супруга. Эта трагедия в очередной раз доказывает, что женщины и девушки в нашей стране до сих пор остаются недостаточно защищенными. Именно из-за этого им трудно уйти от мужей-тиранов. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — заявила она.

По словам родственников убитой, У.Ж. в ноябре этого года обращалась в правоохранительные органы по фактам семейного насилия. Позже она подала на развод.

Читайте по теме В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности

Институт акыйкатчи окажет родным и детям погибшей женщины психологическую и правовую помощь.

Уточняется, что, по данным МВД, за 11 месяцев этого года зарегистрировано 19 тысяч 995 случаев насилия в семье. Возбуждено 519 уголовных дел.

В институт омбудсмена за 10 месяцев 2025-го по нарушению прав женщин и детей поступило 129 заявлений (135 — за весь прошлый год), из них 24 — по вопросам насилия в семье (за 2024-й — 31).