В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности

ГУВД Бишкека раскрыло новые подробности трагедии, произошедшей 23 декабря около 21.40 в одной из квартир на улице Боконбаева.
По данным пресс-службы управления, в службу 102 поступило сообщение о смертельном инциденте, после чего на место выехали следственно-оперативная группа и руководство УВД Свердловского района.
По предварительным сведениям, произошел конфликт между гражданкой У.Ж., 1978 года рождения, и гражданином У.Б., 1977 года рождения. Мужчина выстрелил в женщину шесть раз. Она скончалась на месте от полученных огнестрельных ранений.
По сообщению СМИ со ссылкой на собственные источники, погибшая до этого обращалась в милицию с заявлением о семейном насилии.
«У.Ж. приехала в Бишкек и написала заявление в один из ГОМ Свердловского района. Ей выписали охранный ордер, но потом милиция отправила дело в Балыкчи по месту совершения преступления», — сообщил собеседник одному из изданий.
Следственные действия продолжаются.
В ГУВД Бишкека напомнили, что случаи семейного и бытового насилия находятся на постоянном контроле, и призвали граждан незамедлительно обращаться в милицию при возникновении угрозы жизни и здоровью.