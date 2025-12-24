В Бишкеке застрелили женщину. Милиция раскрыла подробности

ГУВД Бишкека раскрыло новые подробности трагедии, произошедшей 23 декабря около 21.40 в одной из квартир на улице Боконбаева.

По данным пресс-службы управления, в службу 102 поступило сообщение о смертельном инциденте, после чего на место выехали следственно-оперативная группа и руководство УВД Свердловского района.

По предварительным сведениям, произошел конфликт между гражданкой У.Ж., 1978 года рождения, и гражданином У.Б., 1977 года рождения. Мужчина выстрелил в женщину шесть раз. Она скончалась на месте от полученных огнестрельных ранений.

Подозреваемого У.Б. задержали сотрудники милиции и водворили в ИВС ГУВД столицы. Установлено, что на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве отдельно подчеркнули, что информация о возможном похищении не подтверждается.

По сообщению СМИ со ссылкой на собственные источники, погибшая до этого обращалась в милицию с заявлением о семейном насилии.

«У.Ж. приехала в Бишкек и написала заявление в один из ГОМ Свердловского района. Ей выписали охранный ордер, но потом милиция отправила дело в Балыкчи по месту совершения преступления», — сообщил собеседник одному из изданий.

Следственные действия продолжаются.

В ГУВД Бишкека напомнили, что случаи семейного и бытового насилия находятся на постоянном контроле, и призвали граждан незамедлительно обращаться в милицию при возникновении угрозы жизни и здоровью.