Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты

По состоянию на 25 декабря проезд по автомобильным дорогам и горным перевалам Кыргызстана открыт, движение осуществляется в штатном режиме. Ограничений для большегрузного транспорта нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото Минтранса

По ее данным, сотрудники дорожных эксплуатационных предприятий на постоянной основе проводят работы по очистке проезжей части и обработке дорог инертными материалами.

В министерстве призвали водителей быть внимательными при передвижении через горные участки и перевалы, заранее менять летние шины на зимние и иметь при себе необходимые инструменты и оборудование.
