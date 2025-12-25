22:21
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Полезные советы

Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов — РЦУЗ

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали о том, как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов.

Аккуратность за рулем. Напряженный трафик и вероятность встретиться с водителями в состоянии «после праздника» — отличный повод выезжать из дома заранее, чтобы добраться до места без спешки.

Меры предосторожности при запуске новогодних фейерверков. Медики призывают не держать салюты и петарды в руках при запуске, не давать запускать их детям без присмотра взрослых и держаться на безопасном расстоянии при запуске.

Читайте по теме
Может привести к деменции. Почему безопасной дозы алкоголя не существует

Осторожность во время развлечений на природе. Лыжи и сноуборд — травмоопасные виды спорта и требуют разумной оценки своих сил и возможностей. Не меньшую, а порой и большую опасность представляет из себя катание со склонов на различного рода предметах — санках, ватрушках. Следует выбирать для подобных развлечений только оборудованные и безопасные склоны, быть внимательными и осторожными.

Совет дамам — тщательно выбирать обувь к праздничному наряду. Высокие каблуки — безусловно, красиво, но путь от машины до ресторана по гололеду, скользкие полы в развлекательных заведениях и множество народа чреваты неприятностями. Поверьте, что никакая красота не стоит вывиха голеностопного сустава и растяжения, поэтому нужно позаботиться о противоскользящих накладках на обувь либо сменить туфли на более удобную пару.

Не злоупотреблять горячительными напитками. 99 процентов людей, попадающих в травматологию в праздники, находятся под воздействием алкоголя, и именно он зачастую становится главным катализатором травмоопасных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355958/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
В новогоднюю ночь в Бишкеке будут работать 300 автобусов до 2.00
Что приготовить на Новый год, чтобы не отпугнуть Лошадь
Водитель автобуса в Бишкеке подарил школьникам новогоднее настроение в час пик
Встречаем 2026 год: как создать образ по советам стилиста Зухры Табалдиевой
Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн
«Синдром Гринча»: психолог объясняет, как справиться с хандрой перед Новым годом
В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом
Сколько кыргызстанцы планируют потратить денег на Новый год? Итоги голосования
Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки
Музыкальный вечер на площади Ала-Тоо. Живая музыка и предновогоднее настроение
Популярные новости
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
25 декабря, четверг
22:00
Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов — РЦУЗ Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травм...
21:40
Премию МПА СНГ имени Чингиза Айтматова на 2026 год утвердили в 1 миллион сомов
21:35
Камчыбек Ташиев подарил квартиры борцам и боксерам
21:22
Меньше насилия и ДТП. Делегат курултая предложил запретить продажу алкоголя
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 декабря: местами снег