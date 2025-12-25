В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали о том, как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов.

Аккуратность за рулем. Напряженный трафик и вероятность встретиться с водителями в состоянии «после праздника» — отличный повод выезжать из дома заранее, чтобы добраться до места без спешки.

Меры предосторожности при запуске новогодних фейерверков. Медики призывают не держать салюты и петарды в руках при запуске, не давать запускать их детям без присмотра взрослых и держаться на безопасном расстоянии при запуске.

Осторожность во время развлечений на природе. Лыжи и сноуборд — травмоопасные виды спорта и требуют разумной оценки своих сил и возможностей. Не меньшую, а порой и большую опасность представляет из себя катание со склонов на различного рода предметах — санках, ватрушках. Следует выбирать для подобных развлечений только оборудованные и безопасные склоны, быть внимательными и осторожными.

Совет дамам — тщательно выбирать обувь к праздничному наряду. Высокие каблуки — безусловно, красиво, но путь от машины до ресторана по гололеду, скользкие полы в развлекательных заведениях и множество народа чреваты неприятностями. Поверьте, что никакая красота не стоит вывиха голеностопного сустава и растяжения, поэтому нужно позаботиться о противоскользящих накладках на обувь либо сменить туфли на более удобную пару.

Не злоупотреблять горячительными напитками. 99 процентов людей, попадающих в травматологию в праздники, находятся под воздействием алкоголя, и именно он зачастую становится главным катализатором травмоопасных ситуаций.