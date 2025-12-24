19:40
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Общество

Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам

Руководство и специалисты Министерства здравоохранения проводят прием делегатов в рамках IV Народного курултая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

По данным пресс-центра ведомства, более 140 представителей из регионов страны обратились с вопросами, касающимися деятельности системы здравоохранения. По каждому обращению даны разъяснения. Все вопросы зарегистрированы и взяты на контроль ответственными структурными подразделениями.

Также организовано медицинское дежурство. Медпомощь участникам и гостям оказывают сотрудники городского Центра семейной медицины и бригада Центра экстренной медицины.

Всего за медпомощью обратились более 30 человек. Основные жалобы связаны с повышенным артериальным давлением, головными болями и хроническими заболеваниями.

Напомним, 25 декабря состоится IV Народный курултай, избрано 700 делегатов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355916/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
В КР за два года за счет бюджета проведено 45 операций по пересадке почек
Проблемы с лекарственным обеспечением вновь обсудили в Минздраве
В Кыргызстане не хватает 23 тысяч медицинских работников — Минздрав
И. о. главы Минздрава поручил запустить единую электронную базу лекарств
Эсенгул Исаков: IV Элдик Курултай жаңы форматта өтөт
Эсенгул Исаков: IV Народный курултай пройдет в новом формате
Ангиографический аппарат в Ошской больнице отремонтируют и запустят в работу
Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана
Около 20 больниц в Кыргызстане получат автономию
Руководитель секретариата Народного курултая сообщил о готовности
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
24 декабря, среда
19:20
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается «Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обнов...
19:05
Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам
19:00
В 2025-м в КР планируют выпустить учебников больше, чем за последние восемь лет
18:48
В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов
18:39
«Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году