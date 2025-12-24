Курултай-2025. Более 30 делегатов обратились к врачам

Руководство и специалисты Министерства здравоохранения проводят прием делегатов в рамках IV Народного курултая в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

По данным пресс-центра ведомства, более 140 представителей из регионов страны обратились с вопросами, касающимися деятельности системы здравоохранения. По каждому обращению даны разъяснения. Все вопросы зарегистрированы и взяты на контроль ответственными структурными подразделениями.

Также организовано медицинское дежурство. Медпомощь участникам и гостям оказывают сотрудники городского Центра семейной медицины и бригада Центра экстренной медицины.

Всего за медпомощью обратились более 30 человек. Основные жалобы связаны с повышенным артериальным давлением, головными болями и хроническими заболеваниями.

Напомним, 25 декабря состоится IV Народный курултай, избрано 700 делегатов.